Luca Waldschmidt hat das Interesse einiger europäischer Vereine geweckt, aber auch Buriram United aus Thailand streckt die Fühler aus. Nach Informationen des ‚Express‘ hat der 30-Jährige dem thailändischen Klub jetzt allerdings abgesagt.

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Waldschmidt möchte mehr Spielzeit und ist daher selbst auf die Klubführung des 1. FC Köln zugegangen. Der Angreifer spielt unter Trainer René Wagner kaum noch eine Rolle, kommt in der laufenden Bundesligasaison erst auf 44 Einsatzminuten. Sein Vertrag läuft noch bis zum Saisonende.