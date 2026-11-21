Kölns Sport-Boss Thomas Kessler hat sich nach dem 1:1 gegen den FC Bayern lobend über Leihspieler Mikey Moore geäußert. „Es ist toll, dass sich Mikey belohnt hat und seine Leistung mit einem Tor gekrönt hat. Natürlich haben wir uns erhofft, dass Mikey in solchen Spielen den Unterschied ausmachen kann“, erklärte Kessler.

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Der 19-jährige Leihspieler von Tottenham Hotspur hatte beim FC zuletzt mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. Kessler sieht die Entwicklung des Engländers dennoch gelassen: „In den letzten Wochen war ja ein bisschen Kritik an seiner Spielweise aufgekommen. Aber wenn wir mit jungen Spielern diesen Weg gehen wollen, gehört es dazu, dass das auch Zeit kostet.“