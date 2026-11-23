In der 2. Bundesliga marschiert Hertha BSC aktuell von Sieg zu Sieg und hat nach zwölf Spielen 34 von möglichen 36 Punkten geholt. Mittendrin auch beim 4:0-Sieg am gestrigen Sonntag bei Energie Cottbus: Innenverteidiger Linus Gechter, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

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Schon länger im Blick hat den 22-Jährigen Borussia Dortmund, das spätestens im Sommer zuschnappen will. Nach dem Sieg gegen Cottbus bezog Gechter bei ‚Sky‘ zu den Gerüchten Stellung: „Es ehrt mich unfassbar, dass so ein großer Verein Interesse hat. Aber ich bin hier. Ich genieße es, als Berliner, Tabellenspitze. Wir haben zehn Punkte Abstand und es macht einfach nur Bock auf mehr. Ich lebe im Moment.“

Sein Trainer Stefan Leitl schloss für den Winter einen Wechsel zwar aus, anschließend sind der Alten Dame aber die Hände gebunden. Neben dem BVB sind aus der Bundesliga auch Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim interessiert, Como 1907, RB Salzburg und Benfica Lissabon haben ebenfalls ein Auge auf den deutschen U21-Nationalspieler geworfen.