Mit Mario Vuskovic (25) konnte der Hamburger SV nach vierjähriger Dopingsperre Mitte November einen Quasi-Neuzugang begrüßen. Bei der 0:4-Derby-Klatsche gegen den SV Werder kam der Rückkehrer aber noch nicht zum Einsatz. Im Januar sollen mindestens zwei weitere Spieler hinzukommen.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, wünscht sich Trainer Merlin Polzin vor allem für die Defensive Verstärkung. So soll jeweils ein neuer Spieler für das defensive Mittelfeld und für die halblinke Position in der Dreier-Abwehrkette verpflichtet werden.

Füe die Sechs ist eigentlich Nicolai Remberg fest eingeplant, der im Sommer sogar zum Kapitän befördert wurde. Für den 26-Jährigen ist die Saison aber aufgrund eines Kreuzbandrisses vorzeitig beendet.

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Für hinten links soll Ersatz für Warmed Omari (26) und Jordan Torunarigha (29) geholt werden. Das Duo ist fehleranfällig, Stabilität verströmt keiner der beiden. Allzu große Chancen attestiert die Boulevardzeitung den Hanseaten nicht, da im Winter der „Markt als schwierig“ gilt.