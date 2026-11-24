Der FC Bayern reist personell extrem gebeutelt zum Champions League-Auswärtsspiel. Gegen den OSC Lille kann Cheftrainer Vincent Kompany am morgigen Mittwochabend (21 Uhr) eigentlich nur auf drei gestandene Offensivspieler vertrauen: Lennart Karl (18), Jamal Musiala (23) und Luis Díaz (29). Komplettiert wird das Aufgebot durch zahlreiche Eigengewächse wie Tim Binder (19).

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Nicht mit dabei sind unter anderem Harry Kane (33), Ismael Saibari (25), Serge Gnabry (31), Michael Olise (24) und Alphonso Davies (26). Es bleibt abzuwarten, wie Kompany seine erste Elf zusammenstellt.