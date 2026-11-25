Der Interessentenkreis für Mathis Albert erhält Zuwachs. ‚Teamtalk‘ berichtet von einem verstärkten Interesse des FC Barcelona am 17-jährigen Offensivjuwel von Borussia Dortmund. Dem Bericht zufolge haben sowohl die Katalanen als auch Manchester United ihre Bemühungen in den vergangenen Wochen intensiviert.

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Die Spur zum kriselnden Premier League-Riesen war bereits zuletzt bekannt geworden. Mauricio Pochettino hat die Red Devils übernommen und ist riesiger Fan von Albert, dem er zu seinen ersten fünf Einsätzen für die US-amerikanische Nationalmannschaft verholfen hat.

Der Youngster ist aktuell mit seiner Einsatzzeit beim BVB unzufrieden, durfte für die Profis in allen Wettbewerben erst 128 Minuten ran. Ein Wintertransfer ist für Albert laut ‚Sky‘ dennoch derzeit kein Thema. Bleibt die Situation unverändert, könne ein Wechsel im Sommer dann allerdings eine ernsthafte Option werden.

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Mehrere namhafte Klubs befänden sich in Lauerstellung. Alberts Vertrag in Dortmund läuft nach aktuellem Stand am Saisonende aus. Die BVB-Bosse sollen allerdings entspannt sein, weil Berichten zufolge für den Anschluss bereits eine Vereinbarung über ein langfristiges Arbeitspapier besteht.