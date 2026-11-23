Dass Mathis Albert (17) schon in der Bundesliga mithalten kann, stellte er am Wochenende unter Beweis. Für Borussia Dortmund war er im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:0) ein belebendes Element in der Offensive. Saisonübergreifend stehen dennoch erst 128 Einsatzminuten für die Profis zu Buche.

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Ein Umstand, der Albert logischerweise nicht zufriedenstellt. Daraus will ausgerechnet Mauricio Pochettino Kapital schlagen. Laut ‚Sky‘ ist der neue Trainer von Manchester United ein riesiger Fan des hochtalentierten Offensivspielers.

Pochettino war bis zur vergangenen Woche Trainer der US-amerikanischen Nationalmannschaft und hat dort bereits mit Albert zusammengearbeitet. Dem Bericht zufolge ist Pochettino der Meinung, „dass Albert spielen muss“.

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Entscheidung erst im Sommer

Für das Dortmunder Juwel kommt ein Transfer im Winter nach Informationen von ‚Sky‘ aber nicht infrage. Vielmehr wolle Albert den Verlauf der aktuellen Saison abwarten und dann im Sommer eine Entscheidung treffen. Sein Vertrag läuft nach der laufenden Spielzeit aus, für den Anschluss besteht dem Vernehmen nach aber bereits eine Vereinbarung über ein langfristiges Arbeitspapier.