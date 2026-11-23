Nach acht Jahren muss Sportdirektor Thomas Rosicky seinen Posten bei Sparta Prag räumen. Wie der tschechische Erstligist mitteilt, wird neben dem ehemaligen Spielmacher von Borussia Dortmund auch Cheftrainer Brian Priske entlassen. „Wir sind gemeinsam übereingekommen, dass wir dieses Kapitel schließen und weitergehen müssen“, heißt es im offiziellen Statement.

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Am gestrigen Sonntag verlor Sparta das Ligaduell gegen Slovan Liberec mit 1:3 und steht nach 15 Spieltagen auf einem enttäuschenden vierten Platz. Der 14-fache tschechische Meister hat mittlerweile 13 Punkte Rückstand auf Tabellenführer und Stadtrivale Slavia Prag. Als Nachfolger für Rosicky, der 2002 mit dem BVB Deutscher Meister wurde, steht Tomas Sivok in den Startlöchern.