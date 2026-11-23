Bei Borussia Dortmund soll in den kommenden Jahren das Wachstum im Vordergrund stehen. Der Vorsitzende der Geschäftsführung Carsten Cramer stellte auf der Jahreshauptversammlung fest: „Wir müssen den nächsten Schritt machen, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen. […] Wir haben ein extrem ambitioniertes Ziel gesteckt.“ Mittelfristig wolle man bei Schwarz-Gelb den Umsatz um 100 bis 150 Millionen Euro steigern.

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Im Geschäftsjahr 2026 hatte der BVB einen Umsatz von 460,5 Millionen. Die Umsatzerlöse in diesem Jahr seien „unerfreulich“, so Finanzchef Thomas Treß. Insgesamt hat der Konzern im vergangenen Geschäftsjahr ein Minus von 20,9 Millionen vorzuweisen. Das habe auch mit dem frühen Ausscheiden in der Champions League in der vergangenen Saison gegen Atalanta Bergamo zu tun.