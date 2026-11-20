Talente haben es unter Niko Kovac durchaus schwer, auf Spielzeit zu kommen. In Luca Reggiani (18), Samuele Inácio (18) und Mathis Albert (17) hat Borussia Dortmund in dieser Saison gleich drei vielversprechende Youngster im Kader, die zuletzt kaum eine Chance erhielten.

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Reggiani wurde dabei schon im Sommer mitgeteilt, dass der BVB ohne ihn plant. Zu einem Transfer kam es nicht, das soll jetzt im Winter nachgeholt werden. Zehn Millionen Euro verlangt Schwarz-Gelb, der AC Mailand zeigt seit geraumer Zeit Interesse.

Inácio sorgt für Umdenken

Mittelfristig wird Inácio und Albert deutlich mehr zugetraut. Um beiden Spielzeit zu garantieren, hatte der BVB für den Winter eigentlich einen klaren Entschluss gefasst. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Dortmund Insider‘ geht hervor, dass einer der beiden Offensiv-Akteure verliehen werden sollte.

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Im Optimalfall sollten sich dann beide Spieler besser entwickeln, da sie sich an der Strobelallee nicht gegenseitig die Minuten wegnehmen. Jetzt kommt allerdings alles anders. Bei der italienischen U21 hat sich Inácio schwer am Meniskus verletzt und wird mehrere Monate fehlen. Die logische Konsequenz: Jetzt wird wohl auch Albert nicht verliehen, da Kovac ansonsten die Alternativen ausgehen.