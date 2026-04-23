BVB plant Schnäppchen-Transfers

Vor einem Monat übernahm Ole Book den Sportdirektor-Posten von Sebastian Kehl. Borussia Dortmund konnte den 40-Jährigen dank einer sehr niedrigen Ausstiegsklausel aus seinem Vertrag bei der SV Elversberg herauskaufen.

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Schnäppchen aus der 2. Bundesliga wird der BVB in Zukunft womöglich wieder häufiger holen. Ersatzkeeper Alexander Meyer (35), 2022 aus Regensburg geholt, war der bislang letzte Zugang aus dem Unterhaus.

Der ‚kicker‘ berichtet, dass sich das „demnächst ändern“ könnte und „der Hauptgrund dafür“ Book sei. Dieser kenne die zweite Liga aus seiner Zeit bei Elversberg schließlich bestens.

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Kommt Eichhorn?

Die konkreteste Zweitliga-Spur führt aktuell nach Berlin. Kennet Eichhorn (16) ist laut dem ‚kicker‘ „ein ganz heißer Kandidat beim BVB“. Der Mittelfeldspieler von Hertha BSC wäre per Klausel in Höhe von zehn bis zwölf Millionen Euro zu haben.

Allerdings soll es BVB-intern auch Stimmen geben, die den eigenen Talenten mit einem Eichhorn-Transfer nicht den Weg verbauen wollen. Kein Geheimnis ist außerdem, dass Eichhorn bei sämtlichen nationalen und internationalen Topklubs auf der Liste steht.