Bundesliga
Kompany erklärt Codjo-Evora-Debüt
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maxppp
Vor dem Spiel gegen den Hamburger SV hat sich Trainer Vincent Kompany zum Startelfdebüt von Noah Codjo-Evora geäußert. Bei ‚DAZN‘ sagte der Coach des FC Bayern: „Er ist ein sehr kompletter Stürmer, der gut am Ball ist, der aus jeder Situation torgefährlich sein kann. Von der Mentalität her ist er ein wunderschöner Sportler, das wird ihm auch weiterhelfen in Zukunft.“
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Der 19-jährige Franzose schnupperte unter der Woche schon gegen den OSC Lille (1:2) als Joker bei den Profis rein, gegen den HSV bekam er die Chance von Beginn an. Codjo-Evora war vor zwei Jahren vom FC Annecy aus Frankreich an den Bayern-Campus gewechselt. Dort steht er bis 2030 unter Vertrag.
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