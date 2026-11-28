Der FC Bayern tritt das heutige Bundesliga-Spiel (15:30 Uhr) gegen den Hamburger SV überraschenderweise mit nominellem Mittelstürmer an. Der erst 19-jährige Noah Codjo-Evora findet sich genauso wie Mittelfeldakteur Bara Sapoko Ndiaye (18) und Rechtsverteidiger Sacha Boey (26) in der Startformation des Rekordmeisters wieder.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Bank nehmen unter anderem die Youngster Maycon Cardozo (18) und Bastian Assomo (16) Platz. Darüber hinaus bekommen Dayot Upamecano (28), Nathaniel Brown (23) und Konrad Laimer (29) eine Pause. Beim HSV steht derweil Mario Vuskovic (25) erstmals wieder in einem Pflichtspiel von Beginn an auf dem Feld.

So spielt der HSV