Der VfB Stuttgart muss einen personellen Rückschlag verkraften. Die ‚Bild‘ berichtet, dass das Kalenderjahr für Toptalent Yanik Spalt gelaufen ist. Der 19-Jährige habe sich am vergangenen Mittwoch im Spiel gegen Inter Mailand (0:2) verletzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Österreicher habe sich eine Verletzung am Hüftbeuger zugezogen, somit steht er schon heute Abend (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt nicht zur Verfügung. Der zentrale Mittelfeldspieler feierte erst im November seinen Durchbruch bei den Schwaben. Jetzt kann er erst 2027 wieder eingreifen.