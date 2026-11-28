Bundesliga
Bitterer Ausfall beim VfB
@Maxppp
Der VfB Stuttgart muss einen personellen Rückschlag verkraften. Die ‚Bild‘ berichtet, dass das Kalenderjahr für Toptalent Yanik Spalt gelaufen ist. Der 19-Jährige habe sich am vergangenen Mittwoch im Spiel gegen Inter Mailand (0:2) verletzt.
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Der Österreicher habe sich eine Verletzung am Hüftbeuger zugezogen, somit steht er schon heute Abend (18:30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt nicht zur Verfügung. Der zentrale Mittelfeldspieler feierte erst im November seinen Durchbruch bei den Schwaben. Jetzt kann er erst 2027 wieder eingreifen.
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