Sportchef Fabian Wohlgemuth deutet mögliche Veränderungen im Kader des VfB Stuttgart im kommenden Winter an. Im Interview mit ‚DAZN‘ am Rande des gestrigen Champions-League-Spiels gegen Inter Mailand (0:2) schloss Wohlgemuth Spielerverkäufe im Januar nicht kategorisch aus: „Prinzipiell ist der VfB Stuttgart ein Verein, der immer wieder Transfererlöse erzielen muss. Da besteht aber kein Zwang. Wir haben uns in den vergangenen drei Jahren wirtschaftlich schon Luft verschafft.“

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Gleichzeitig stellte Wohlgemuth klar: „Dennoch werden wir in den nächsten Transferperioden natürlich auch Spieler verkaufen müssen. Ob das im Winter schon der Fall sein wird, könnte sein. Aber das müssen wir uns sportlich auch leisten können.“ Konkrete Kandidaten für einen möglichen Abgang könnten Jamie Leweling (25) und Angelo Stiller (25) sein. Beide stehen offenbar im Fokus italienischer Klubs: Leweling wird mit dem AS Rom in Verbindung gebracht, Stiller mit dem AC Mailand.