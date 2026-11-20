Wenn Markus Krösche seinen Job als Head of Football beim AC Mailand antritt, erhält er dem Vernehmen nach ein sattes Budget, um den Kader zu verstärken. Rund 100 Millionen Euro soll Besitzer Gerry Cardinale im Winter lockermachen. Oberste Priorität hat die Verpflichtung eines Mittelstürmers.

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Bei der Suche nach einem neuen Torjäger rückt laut ‚Tuttosport‘ jetzt Ermedin Demirovic in den Fokus der Rossoneri. Dem Bericht zufolge sehen die Italiener im 28-jährigen Bosnier eine weitaus günstigere Alternative zu Endrick (20/Real Madrid) und Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge), die beide wohl um die 70 Millionen Euro kosten würden.

Dass der Vertrag von Demirovic beim VfB Stuttgart 2028 ausläuft und es aktuell keinerlei Anzeichen für eine zeitnahe Verlängerung gibt, stimmt die Verantwortlichen in Milan positiv, einen guten Deal aushandeln zu können. Auch Krösches exzellente Verbindungen in der Bundesliga könnten dabei helfen, Demirovic in die Modestadt zu lotsen.

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Krösche habe Demirovic seit Jahren auf dem Radar, heißt es weiter. Nun könnte er den treffsicheren Angreifer erstmals verpflichten. Allerdings befindet sich Demirovic auch bei Klubs aus der Premier League auf dem Zettel. Im Sommer wäre der 50-fache Nationalspieler beinahe zu Galatasaray gewechselt.