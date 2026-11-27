Jeff Chabot träumt davon, eines Tages für die deutsche A-Nationalmannschaft aufzulaufen. Das bekräftigt der 1,95 Meter große Innenverteidiger im vereinsinternen Interview: „Ich habe sämtliche U-Nationalmannschaften durchlaufen, und es gehörte für mich immer zu den schönsten Erfahrungen, für Deutschland spielen zu dürfen. Falls irgendwann eine Nominierung käme, würde mich das unfassbar stolz machen.“

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Die jüngsten Nominierungen seiner Teamkollegen machen dem 28-Jährigen Mut: „Die jüngsten Beispiele mit Finn und Yanik zeigen, dass der VfB im Blickfeld ist. Ich bin noch keine 30 Jahre alt und performe seit mehreren Jahren sowohl in der Bundesliga als auch international konstant auf hohem Niveau. Der Schlüssel ist immer die Leistung im Klub und gemeinsam mit meinen Teamkollegen beim VfB.“