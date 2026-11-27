Axel Witsel (37/OGC Nizza) nennt einen möglichen Grund für den überraschenden Rücktritt von Romelu Lukaku (33) aus der belgischen Nationalmannschaft. Im Interview mit ‚DAZN‘ berichtet der ehemalige Dortmunder von einem Gespräch mit dem Fehnerbace-Stürmer kurz vor dessen Bekanntgabe zurückzutreten: „Er hat uns gesagt, dass er alles gegeben hat, aber jetzt mental erschöpft ist und sich anderen Dingen widmen möchte.“

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Auch Radja Nainggolan (38), langjähriger Weggefährte Lukakus im Nationalteam, äußert sich im Podcast ‚Ongefilterd‘ zu den möglichen Hintergründen: „Ich habe eine Stunde lang mit Romelu telefoniert. Er hat mir viele Dinge erzählt, die ich nicht wiederholen kann, und ich kann euch versichern, dass er bald eine Bombe platzen lassen wird. Ich kann bestätigen, dass es Probleme zwischen ihm und einigen Mitgliedern der Nationalmannschaft gab. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Er wird es selbst erklären.“