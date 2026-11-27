Sebastian Prödl wird der neue Sportdirektor des österreichischen Fußballbunds. Wie der Verband aus der Alpenrepublik bekanntgibt, hat der Aufsichtsrat am heutigen Freitagnachmittag einstimmig die Einstellung des 39-Jährigen beschlossen. Dem zugrunde lag ein „mehrstufiger, strukturierter Auswahlprozess, der von einer externen Personalberatung begleitet wurde“.

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Prödl wird somit direkter Vorgesetzter von ÖFB-Chefcoach Ralf Rangnick. Der Ex-Profi stand während seiner Karriere unter anderem sieben Jahre für Werder Bremen auf dem Platz. Für die Norddeutschen absolvierte der damalige Innenverteidiger 176 Pflichtspiele. Prödl wird seine neue Aufgabe zum Jahresanfang antreten.