Borussia Mönchengladbach trennt sich von Dr. Stefan Stegemann. Der Tabellenletzte der Bundesliga teilt mit, dass der Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung beurlaubt wurde. „Unterschiedliche Auffassungen über die Zusammenarbeit und die zukünftige Ausrichtung unseres Vereins haben zu dieser Entscheidung geführt“, begründet Präsident Rainer Bonhof, „wir bedanken uns bei Dr. Stefan Stegemann für die in den vergangenen fünf Jahren geleistete sehr gute Arbeit – zunächst als Vizepräsident und dann in besonders herausfordernder Zeit als CEO. Wir arbeiten an einer Neuaufstellung der Geschäftsführung, bis auf Weiteres ist Markus Aretz alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft.“

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Stegemann selbst sagt: „Ich habe mit viel Leidenschaft und großer Freude für die Borussia gearbeitet und bedaure die Entscheidung des Präsidiums. Trotz der aktuellen sportlichen Situation bin ich der Überzeugung, dass in den vergangenen zwei Jahren sehr wichtige und richtige Schritte für die Weiterentwicklung des Vereins angestoßen und gegangen wurden.“