Der FC Schalke 04 und Finn Porath (29) gehen im Winter voraussichtlich getrennte Wege. Wie aus dem ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘ hervorgeht, befindet sich der Mittelfeldspieler in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem VfL Osnabrück. Der Transfer zum Zweitligisten gehe im Winter „höchstwahrscheinlich“ über die Bühne.

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Porath war im vergangenen Jahr für 500.000 Euro nach Gelsenkirchen gewechselt, spielte während seines Aufenthalts aber nur eine untergeordnete Rolle. Schon im Sommer war nach einem Abnehmer gefahndet worden, mit Verspätung wurde nun wohl ein passender Klub gefunden. Poraths Vertrag beim Bundesligisten läuft im Sommer aus.