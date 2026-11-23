Bei Paris St. Germain kündigen sich Transferbewegungen für den Januar an. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, plant PSG, auf die langfristigen Ausfälle von Désiré Doué (21) und Khvicha Kvaratskhelia (25) mit einem Neuzugang zu reagieren. Dieser Flügelspieler soll stark im Eins-gegen-eins sein, sich in engen Räumen wohlfühlen und damit genau zum Spielstil von Luis Enrique passen.

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Man wolle allerdings nicht zu viel Geld in die Hand nehmen. Zur Erinnerung: Doué und Kvaratskhelia fallen mit einem Kreuzbandriss für den Großteil der restlichen Saison aus. Im vergangenen Winter war Kvaradona für 80 Millionen Euro von der SSC Neapel gekommen.