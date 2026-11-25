Mikey Moore (19) wird für den 1. FC Köln wohl von Spiel zu Spiel günstiger. Die ‚Sport Bild‘ enthüllt in ihrer aktuellen Ausgabe, dass sich die Leihgebühr für den Offensivspieler sukzessive verringert, je häufiger er zum Einsatz kommt. Am Ende der Saison könnte unter Umständen sogar fast gar keine finanzielle Entschädigung an Tottenham Hotspur fällig werden, führt die Sportzeitschrift aus. Dann müssten die Kölner lediglich das Gehalt übernehmen.

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Moore war mit hohen Erwartungen in die Domstadt gewechselt und ließ nach einem durchwachsenen Start erstmals beim 1:1 gegen den FC Bayern am vergangenen Freitag sein enormes Potenzial durchblitzen. Über den Sommer hinaus wird der englische U21-Nationalspieler nicht zu halten sein, dafür ist ein zwischenzeitlicher Leihabbruch wohl ebenfalls kein Thema.