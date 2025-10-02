Neuer Mega-Deal für Saka?

Bukayo Saka (24) soll beim FC Arsenal in die Gehaltsklasse von Kai Havertz (26) aufsteigen. Laut ‚Talksport‘ winkt dem Eigengewächs der Gunners ein Sprung auf insgesamt rund 15 Millionen Euro. Damit wäre er dem englischen Portal zufolge hinter dem deutschen Nationalspieler der Topverdiener beim Vizemeister.

„Ich würde es lieben. Er ist ein extrem glücklicher Spieler, der stolz auf die Rolle ist, die er innehat“, sagte Cheftrainer Mikel Arteta erst kürzlich über Saka, dessen aktuelles Arbeitspapier bis 2027 datiert ist und mindestens um drei Jahre ausgeweitet werden soll.

Seine Wichtigkeit für das Team hat Saka seit seiner Rückkehr auf den Rasen schon wieder nachgewiesen. Beim gestrigen Sieg in der Champions League gegen Olympiakos Piräus erzielte der Engländer nach Einwechslung den Treffer zum 2:0-Endstand.