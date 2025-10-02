Menü Suche
Campbell begründet BVB-Entscheidung

von Tobias Feldhoff - Quelle: WAZ
Cole Campbell hält den Ball hoch @Maxppp

Außenstürmer Cole Campbell (19) hat über seine Entscheidung gesprochen, im Sommer nicht leihweise zu einem anderen Klub gewechselt zu sein. Im Anschluss an eine Lebensmittelvergiftung sei er nach Dortmund zurückgekehrt und habe dort das Training wieder aufgenommen, berichtet Campbell im Interview mit der ‚WAZ‘: „Letztlich bin ich zurückgekommen und habe viele gute Gespräche mit Niko Kovac, Sebastian Kehl und Lars Ricken geführt und schließlich entschieden, dass es für mich das Beste ist hierzubleiben.“

Momentan nimmt Campbell mit der US-amerikanischen Mannschaft an der U20-WM teil. Das große Ziel abseits dieses Turniers lautet, sich langfristig bei Borussia Dortmund durchzusetzen: „In meinem Herzen bin ich hier in Dortmund noch nicht fertig. Ich möchte es schaffen, mir Spielzeit verdienen und mehr Minuten spielen. Ich möchte mein erstes Tor vor der Südtribüne schießen.“

