Köln: Gazibegovic vor Winter-Flucht?

Jusuf Gazibegovic könnte dem 1. FC Köln nach etwas weniger als einem Jahr schon wieder den Rücken kehren. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wird ein Winter-Abgang des 25-jährigen Rechtsverteidigers, dessen Vertrag bis 2028 läuft, aufgrund seiner aktuellen Situation „immer wahrscheinlicher“.

Gazibegovic war erst im Januar dieses Jahres als Hoffnungsträger in die Domstadt gewechselt, spielt beim FC in der laufenden Saison aber keine Rolle. Von sechs möglichen Spielen bestritt der Bosnier (23 Länderspiele) eins, nur dreimal gehörte er überhaupt dem Kader an. „Es ist bitter für hin, ich kann an der Tatsache nichts verändern. Er lässt sich nichts zuschulden kommen, gibt Gas, aber es trifft ihn aktuell“, erklärte Trainer Lukas Kwasniok auf der heutigen Pressekonferenz vor dem morgigen Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim (20:30 Uhr), bei dem Gazibegovic zum vierten Mal in Folge nicht dem Aufgebot angehören wird.