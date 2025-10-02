Einigung: Spannende Aufgabe für Cannavaro

Fabio Cannavaro kehrt auf den Trainerstuhl zurück. Laut Fabrizio Romano hat sich der Italiener mit dem usbekischen Fußballverband auf eine Zusammenarbeit verständigt.

Dem Bericht zufolge wird der Vertrag innerhalb der nächsten 48 Stunden unterschrieben. Zuletzt stand der Weltmeister und Ballon d’Or-Gewinner von 2006 für Dinamo Zagreb an der Seitenlinie, nun widmet er sich einem neuen Abenteuer.