BVB und Kovac „fitten“ – Guirassy erneut fraglich

Unter Niko Kovac erlebt Borussia Dortmund derzeit einen beispiellosen Aufschwung. Sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League ist man ungeschlagen und auch im DFB-Pokal hat man die erste Hürde genommen. Die Fans der Schwarz-Gelben fangen wieder an zu träumen – Kovac selbst identifiziert sich voll mit dem Verein.

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr) zeigte sich der Übungsleiter den Anhängern gegenüber als einer von ihnen: „Wir fitten. Ich glaube, dass die Beziehung mit den Fans und dem Verein gut ist. Wir sind einfach, wir sind keine Besonderen, keine Spinner, ganz normale Leute.“

Seine Mannschaft sieht Kovac auf einem guten Weg: „Das tägliche Arbeiten, die Automatismen, ist der Schlüssel. Das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, wir schaffen es, die Spiele so zu gestalten, dass wir konstant gute Leistungen bringen. Ich finde, dass die Ausschläge geringer werden, im Gegenteil: Nach oben sind die Ausschläge größer."

Silva als Guirassy-Ersatz?

Für den Kracher am Samstag ist ein Einsatz von Serhou Guirassy (29) allerdings fraglich: „Es kann sein, dass Serhou ausfällt.“ Kopfschmerzen würde ein Ausfall bei Kovac jedoch nicht verursachen, Neuzugang Fábio Silva (23) sei Dank: „Mit ihm haben wir einen adäquaten Ersatz. Wir sind davon überzeugt, dass er diesem Klub gut zu Gesicht steht. Ein junger, talentierter Portugiese, der alles gibt, für die Mannschaft arbeitet und Torjägerqualitäten hat.“

Überrascht zeigte sich der Kroate von der ausgebliebenen DFB-Nominierung von Pascal Groß (34): „Pascal fehlt gar nichts. Das Leistungsniveau ist ziemlich hoch im Moment. Da wir sehr erfolgreich sind, ist es schwierig für den einen oder anderen. Wir werden so viele Spiele jetzt haben. Für mich ist es etwas überraschend, dass er nicht dabei ist. Er hat genauso Qualitäten. Die, die gerade spielen, machen es Klasse." Am Samstag kann der Mittelfeldspieler gegen Leipzig ein Bewerbungsschreiben abgeben.