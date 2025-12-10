Silva schockt den BVB erneut
Fábio Silva erhält bei Borussia Dortmund nicht die gewünschten Spielanteile. Mit Blick auf die WM forciert der Angreifer unverändert eine Luftveränderung im Januar.
Seinen Start bei Borussia Dortmund hatte sich Fábio Silva gewiss anders vorgestellt. Der Angreifer zeigt zwar vielversprechende Ansätze, durfte sich aber bislang weder in der Bundesliga noch in der Champions League von Beginn an beweisen.
Von Nationaltrainer Roberto Martínez wurde dem Portugiesen unmissverständlich klargemacht, dass er im Spielfluss sein muss, um auf den WM-Zug aufspringen zu können. Deshalb, so berichtet die ‚Bild‘, drängt der Sommer-Zugang weiterhin auf einen Blitz-Abschied im Winter. Etwaige Optionen sollen Silvas Berater schon ausloten.
Verzwickte Lage
Die Dortmunder wollen derweil nichts von den Abwanderungsgedanken des 23-Jährigen wissen. Sportdirektor Sebastian Kehl bekräftigte unlängst, dass ein Wechsel im Januar ausgeschlossen sei – tut sich der Bundesligist allerdings einen Gefallen damit, einen unzufriedenen Spieler mit aller Gewalt zu halten?
Zumindest eine Leihe scheint zum jetzigen Zeitpunkt eine denkbare Lösung zu sein. Als Abnehmer stünde Betis Sevilla bereit, das sogar einen Großteil von Silvas Gehalt übernehmen würde. Mit etwas Verspätung könnte der Rechtsfuß im kommenden Sommer dann in die Fußstapfen von Serhou Guirassy (29) treten, der dem BVB nach Abschluss der Saison den Rücken kehren möchte.
