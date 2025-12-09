Trotz BVB-Veto: Spannende Offerte für Silva

Fábio Silva fristet bei Borussia Dortmund ein Schattendasein. Die Startelf-Nominierung beim DFB-Pokal-Aus gegen Bayer Leverkusen (0:1) war im Nachhinein sogar eher kontraproduktiv. Mit Serhou Guirassy (29) zurück an vorderster Front zeigte der BVB ein völlig anderes Gesicht und gewann gegen formstarke Hoffenheimer mit 2:0. Silva kam erst in der 90. Minute in die Partie.

Der bisherige Saisonverlauf hat gezeigt, dass die Schwarz-Gelben in der aktuellen Situation auch ganz gut ohne den Sommerneuzugang auskommen. Laut ‚Estadio Deportivo‘ hat das die Tür für Real Betis Sevilla geöffnet. Bei den Südspaniern ist Silva der Wunschspieler für den Winter, das Interesse wurde nun konkretisiert.

Wie die andalusischen Sporttageszeitung ausführt, hat man in den Gesprächen mit der Stürmerseite und auch dem BVB bereits Fortschritte erzielt. Betis will den 23-Jährigen im Januar bis zum Sommer ausleihen und bietet laut ‚ED‘ an, große Teile – „wenn nicht sogar das gesamte halbe Jahresgehalt“ – zu übernehmen. Eine Kaufoption soll bei den Verhandlungen ausdrücklich kein Thema sein.

Silva will zur WM

Bislang sträubt sich die Borussia noch gegen einen Winterwechsel. Wie die ‚Sport Bild‘ in ihrer vergangenen Printausgabe berichtete, wurde einem Abschied im Winter der Riegel vorgeschoben, ein Transfer sei gar „völlig ausgeschlossen“. Die kommenden eineinhalb Monate werden zeigen, ob das Machtwort Bestand haben wird. Silva selbst will schließlich seine Chancen auf die WM-Teilnahme mit Portugal wahren.