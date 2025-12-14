Aus disziplinarischen Gründen: BVB-Duo fliegt aus dem Kader

Trotz größerer Personalsorgen hat sich Cheftrainer Niko Kovac bewusst dafür entschieden, beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg am heutigen Sonntag (15:30 Uhr) mit einem kleineren Kader anzutreten und auf Julien Duranville (19) und Cole Campbell (19) zu verzichten. Die Maßnahme ist nicht sportlicher Natur.

Laut einem Bericht des ‚kicker‘ fehlen die beiden Talente aus disziplinarischen Gründen. Duranville sei am gestrigen Samstag zu spät zum Abschlusstraining erschienen. Darüber hinaus sollen sich sowohl der belgische Flügelstürmer als auch Offensivjuwel Campbell in den vergangenen Wochen lustlos im Mannschaftstraining präsentiert haben, anstatt sich für mehr Einsatzzeiten zu empfehlen.

Der Kader-Ausschluss dürfte einen Winter-Wechsel bei beiden Spieler nochmal wahrscheinlicher machen. Duranville soll verliehen werden, die zuletzt als Abnehmer gehandelten Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen stellen aber wohl keine Option dar. Campbell dagegen steht bereits kurz vor dem dauerhaften Abschied, die Verhandlungen mit dem FC Brügge sind weit fortgeschritten. Sieben Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch.