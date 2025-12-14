Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Entwarnung bei El Mala

von Fabian Ley
1 min.
Said El Mala gibt ein Interview @Maxppp

Der 1. FC Köln muss wohl keinen längeren Ausfall von Saïd El Mala (19) befürchten. „Es ist nichts Ernstes. Der Muskel hat ein wenig gekrampft, das war unmittelbar nach dem Gegentreffer ersichtlich. Da gilt es dann, kein Risiko einzugehen und zu schauen, dass Saïd nächste Woche wieder voll trainieren und vor allem spielen kann“, sagte Trainer Lukas Kwasniok nach der gestrigen 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen.

Unter der Anzeige geht's weiter

El Mala hatte sich gegen die Werkself nach rund 72 Minuten an den hinteren Oberschenkel gefasst, kurz darauf wurde der Senkrechtstarter ausgewechselt. Auch FC-Sportdirektor Thomas Kessler gab im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ Entwarnung: „Wir gehen nicht davon aus, dass Saïd länger ausfällt.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Köln
Saïd El Mala

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Köln Logo 1. FC Köln
Saïd El Mala Saïd El Mala
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert