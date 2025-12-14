Entwarnung bei El Mala

Der 1. FC Köln muss wohl keinen längeren Ausfall von Saïd El Mala (19) befürchten. „Es ist nichts Ernstes. Der Muskel hat ein wenig gekrampft, das war unmittelbar nach dem Gegentreffer ersichtlich. Da gilt es dann, kein Risiko einzugehen und zu schauen, dass Saïd nächste Woche wieder voll trainieren und vor allem spielen kann“, sagte Trainer Lukas Kwasniok nach der gestrigen 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen.

El Mala hatte sich gegen die Werkself nach rund 72 Minuten an den hinteren Oberschenkel gefasst, kurz darauf wurde der Senkrechtstarter ausgewechselt. Auch FC-Sportdirektor Thomas Kessler gab im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ Entwarnung: „Wir gehen nicht davon aus, dass Saïd länger ausfällt.“