Kölner Toptalent vor dem Absprung?

Die Durchlässigkeit aus der Jugend zu den Profis ist beim 1. FC Köln durchaus verbesserungswürdig. Einsatzzeiten in der Bundesliga erhalten die eigenen Nachwuchskräfte keine unter Trainer Lukas Kwasniok. Ob sich das zeitnah ändert, ist aufgrund des harten Alltags in Deutschlands höchster Profiliga nur sehr schwierig zu prophezeien.

Das lässt gleichzeitig andere Vereine intensiv verfolgen, wie sich die Talente beim FC entwickeln. Nach FT-Informationen sind drei italienische Klubs auf Alessandro Puzzo aufmerksam geworden. Der FC Bologna, Atalanta Bergamo und Lazio Rom haben sich nach dem 18-Jährigen erkundigt, der neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt.

In der laufenden Spielzeit zählt Puzzo zu den Leistungsträgern der U19. Wettbewerbsübergreifend sammelte der flexibel einsetzbare Offensivspieler 13 Scorerpunkte in 17 Partien. Besonders attraktiv für Interessenten: Puzzos Vertrag läuft im Sommer aus. Ab dem 1. Januar darf der Youngster frei verhandeln und sogar schon einen Kontrakt für die kommende Saison unterzeichnen – ohne Einwilligung der Kölner Funktionäre.