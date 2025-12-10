Dem 1. FC Köln könnte tatsächlich die Vertragsverlängung mit Leistungsträger Eric Martel gelingen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stehen die Zeichen zurzeit eher auf eine weitere Zusammenarbeit zwischen dem Mittelfeldspieler und dem Bundesligisten. Auch Michael Reschke, der Berater des 23-Jährigen, bezeichnete eine Ausweitung des im Sommer auslaufenden Arbeitspapiers zuletzt als „durchaus möglich“.

Bereits im vergangenen Sommer hatte der 1. FC Köln dem ehemaligen deutschen Junioren-Nationalspieler ein Vertragsangebot unterbreitet, das dieser jedoch umgehend ablehnte. Martel wollte zunächst die Entwicklungen dieser Saison abwarten und die Gespräche frühestens ab dem Winter fortführen.

Die Verhandlungen sollen nun spätestens im Februar starten, denn Sportchef Thomas Kessler möchte ab dem neuen Jahr die konkrete Kaderplanung für die nächste Saison aufnehmen. Interesse an Martel zeigte zuletzt immer wieder mal der AC Florenz.