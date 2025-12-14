Menü Suche
Real: Neuer Rechtsverteidiger im Anflug?

von Leon Morsbach - Quelle: TeamTalk
Diogo Dalot guckt eitel @Maxppp

Die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Diogo Dalot (26) United zu Real Madrid klingen nicht ab. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, behalten die Königlichen Dalot trotz der Verpflichtung von Trent Alexander-Arnold (27) im vergangenen Sommer weiterhin im Auge. Interesse wird zudem Atlético Madrid und dem FC Bayern nachgesagt, die den Rechtsverteidiger ebenfalls schon länger beobachten sollen.

Real könnte Dalot als potenziellen Ersatz für den immer mehr in die Jahre kommenden Dani Carvajal (33) ansehen. Uniteds Sportdirektor Jason Wilcox erwägt dem Bericht zufolge einen Verkauf des portugiesischen Nationalspielers, dessen Vertrag noch bis 2028 samt Option für ein weiteres Jahr läuft.

