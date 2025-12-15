Menü Suche
Überraschendes Comeback von ter Stegen?

von Lukas Hörster - Quelle: Marca
Marc-André ter Stegen grüßt @Maxppp
Guadalajara Barcelona

Marc-André ter Stegen (33) könnte früher als angenommen ins Tor des FC Barcelona zurückkehren. Am morgigen Dienstag (21 Uhr) steigt der Titelverteidiger beim Drittligisten CD Guadalajara in den spanischen Pokalwettbewerb ein – und traditionell spielt dort der Ersatzkeeper.

Joan García (24) ist – so unterstrich es Trainer Hansi Flick – die klare Nummer eins bei den Katalanen. Der gerade von einer Rückenverletzung genesene ter Stegen und Wojciech Szczesny (35) sind die Vertreter. Da Szczesny sich zuletzt mit einer Magen-Darm-Grippe herumplagte, steigen laut der ‚Marca‘ die Chancen von ter Stegen auf sein Comeback. Zuletzt stand der DFB-Keeper Anfang Juni auf dem Platz. Ein Einsatz in der Copa del Rey könnte auch dabei helfen, sich für einen neuen Klub zu empfehlen. Im Januar muss ter Stegen wechseln, um seine Chancen auf die WM zu wahren. Jüngsten Berichten zufolge will der gebürtige Mönchengladbacher aber unbedingt in Barcelona bleiben.

