Barça prüft Schlotterbeck-Alternative

Der FC Barcelona blickt auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger auch nach England. Wie ‚ESPN‘ berichtet, beobachten die Katalanen Pau Torres von Aston Villa. Barça schätze den Spieler sowohl aufgrund seiner Fähigkeiten in der Luft als auch in der Spieleröffnung. Der 28-Jährige, der in Birmingham noch bis 2028 unter Vertrag steht, schließe einen Wechsel nicht aus.

Der Linksfuß wäre eine Alternative zu Nico Schlotterbeck (26), der bei den Blaugrana ebenfalls hoch im Kurs steht. Ein Transfer des DFB-Nationalspielers dürfte sich jedoch nicht einfach gestalten, unter anderem der FC Bayern und der FC Liverpool werben hartnäckig um den Ex-Freiburger. Auch Borussia Dortmund hat die Hoffnung auf einen Verbleib noch nicht aufgegeben.