Bochum will Ex-Augsburger Stanic

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Jozo Stanic im Zweikampf mit Mahir Emreli. @Maxppp

Der VfL Bochum beschäftigt sich mit einem neuen Innenverteidiger. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Jozo Stanic vom FC St. Gallen ein Kandidat beim Zweitligisten ist. Der 26-jährige Kroate wurde in Augsburg geboren und wechselte vor zweieinhalb Jahren vom FCA in die Schweiz.

In St. Gallen steht Stanic noch bis 2027 unter Vertrag, entsprechend müsste der VfL für einen Winter-Wechsel den Geldbeutel öffnen. Um den Transfer finanzieren zu können, müssten die Bochumer zunächst Spieler loswerden. Ein Kandidat könnte etwa Colin Kleine-Bekel (22) sein, der seit dem Amtsantritt von Uwe Rösler nicht mehr im Kader steht.

