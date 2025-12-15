Großes Bayer-Problem: 17 Bundesliga-Spieler beim Afrika-Cup

So lange fehlen die Spieler

Insgesamt sind zehn Bundesligisten und zwei Zweitligisten in diesem Jahr direkt vom Afrika-Cup betroffen. Der wichtigste Wettbewerb des afrikanischen Kontinents beginnt am 21. Dezember und endet am 18. Januar des kommenden Jahres. Sollte ein Bundesliga-Akteur mit seiner Nationalmannschaft bis ins Endspiel kommen, würde er seinem Klub insgesamt vier Partien fehlen. Eine Übersicht über die Spieler der Bundesligisten, die beim Afrika-Cup dabei sind.

Bundesliga-Profis beim Afrika-Cup

TSG Hoffenheim: Bazoumana Touré (Elfenbeinküste)

VfB Stuttgart: Bilal El Khannouss (Marokko)

Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini (Algerien)

FC Bayern: Nicolas Jackson (Senegal)

VfL Wolfsburg: Mohamed Amoura (Algerien)

SC Freiburg: Cyriaque Irié (Burkina Faso)

RB Leipzig: Yan Diomande (Elfenbeinküste); Amadou Haidara (Mali)

Eintracht Frankfurt: Farès Chaïbi (Algerien); Ellyes Skhiri (Tunesien)

FC Augsburg: Samuel Essende (DR Kongo); Elias Saad (Tunesien); Ismael Gharbi (Tunesien)

Bayer Leverkusen: Edmond Tapsoba (Burkina Faso); Ibrahim Maza (Algerien); Eliesse Ben Seghir (Marokko); Christian Kofane (Kamerun)

Zweitliga-Profis beim Afrika-Cup

VfL Bochum: Ibrahima Sissoko (Mali)

FC Magdeburg: Lubambo Musonda (Sambia)

Drittliga-Profis beim Afrika-Cup

Erzgebirge Aue: Jonah Fabisch (Simbabwe)

Regionalliga-Profis beim Afrika-Cup