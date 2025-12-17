30-Millionen-Doppeloption: Schlagen die Wölfe zu?

In sportlicher Hinsicht blicken die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg auf eine turbulente erste Saisonhälfte zurück. Momentan liegen die Niedersachsen nur vier Punkte vor dem Relegationsplatz und befinden sich in Abstiegsgefahr. Dennoch müssen im Hintergrund Planungen für die Zukunft stattfinden. Dabei spielen zwei Personalien eine zentrale Rolle.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, könnte der VfL bei Jenson Seelt (22/AFC Sunderland) und Adam Daghim (20/RB Salzburg) eine langfristige Zusammenarbeit in die Wege leiten. Zustimmung der Vereine, bei denen die beiden Leihspieler unter Vertrag stehen, benötigt der Bundesligist dem Bericht zufolge nicht mehr. In beiden Leihdeals wurden Kaufoptionen vereinbart. Dem Fachmagazin zufolge liegt die Option für Seelt bei mindestens 15 Millionen, Daghim könnte für 13 Millionen Euro festverpflichtet werden.

Spanier fühlen bei Seelt vor

Insbesondere die Situation bei Seelt bleibt jedoch spannend. In den vergangenen Tagen sollen Vereine aus Spanien bei Sunderland vorstellig geworden sein, um die Situation des Niederländers zu eruieren. Auch in Wolfsburg sucht man das Gespräch mit den Engländern. ‚Sky‘ berichtete bereits gestern von einem Meeting mit dem Premier League-Klub. Laut dem ‚kicker‘ geht es wohl darum, die Kaufoption zu drücken.

Ob die Wölfe am Ende wirklich bis zu 30 Millionen Euro in die Hand nehmen, um beide Profis dauerhaft an Bord zu holen, wird voraussichtlich nicht in den nächsten Wochen entschieden. Vielmehr werden die Leistungen der Spieler und die Tabellensituation in der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielen.