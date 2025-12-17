Menü Suche
Wolfsburg holt Cleiton

Nach einer enttäuschenden Hinrunde will sich der VfL Wolfsburg verstärken. Der erste Neuzugang steht fest.

von Luca Hansen - Quelle: vfl-wolfsburg.de
1 min.
Cleiton im Flamengo-Training @Maxppp

Der VfL Wolfsburg hängt den eigenen Ansprüchen hinterher. In der Bundesliga belegt man lediglich Platz 13, mit Paul Simonis hat man bereits einen Trainer entlassen. In der Rückrunde soll alles besser werden, ein neuer Innenverteidiger soll dabei helfen.

Wie die Wölfe bekanntgeben, wechselt Cleiton zum Jahresbeginn in die Autostadt. Der 22-Jährige kommt von Flamengo und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Über die Ablösesumme macht der VfL keine Angaben.

VfL Wolfsburg
Cleiton wird ein Wolf! 🐺🇧🇷

Der erste VfL-Wintertransfer steht fest: Der brasilianische Innenverteidiger Cleiton kommt von @Flamengo zu unseren Grün-Weißen und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030 unterschrieben.

Wir freuen uns auf dich, Cleiton! 💚

ℹ➡

#VfLWolfsburg
Geschäftsführer Sport Peter Cristiansen verspricht sich viel von dem Talent: „Cleiton vereint körperliche Präsenz mit einer guten Spielintelligenz. Er ist ein linksfüßiger, moderner Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial. Wir trauen Cleiton zu, sich bei uns Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuarbeiten und perspektivisch eine wichtige Rolle in unserer Defensive zu übernehmen.“

Cleiton feierte bereits im Januar 2022 sein Profidebüt für Flamengo. Seitdem kamen in Brasiliens höchster Spielklasse sechs weitere Partien dazu. Seine nächsten Schritte geht er nun in Wolfsburg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
