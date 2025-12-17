Wolfsburg holt Cleiton

Der VfL Wolfsburg hängt den eigenen Ansprüchen hinterher. In der Bundesliga belegt man lediglich Platz 13, mit Paul Simonis hat man bereits einen Trainer entlassen. In der Rückrunde soll alles besser werden, ein neuer Innenverteidiger soll dabei helfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die Wölfe bekanntgeben, wechselt Cleiton zum Jahresbeginn in die Autostadt. Der 22-Jährige kommt von Flamengo und unterschreibt einen Vertrag bis 2030. Über die Ablösesumme macht der VfL keine Angaben.

Geschäftsführer Sport Peter Cristiansen verspricht sich viel von dem Talent: „Cleiton vereint körperliche Präsenz mit einer guten Spielintelligenz. Er ist ein linksfüßiger, moderner Innenverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial. Wir trauen Cleiton zu, sich bei uns Schritt für Schritt an das Niveau der Bundesliga heranzuarbeiten und perspektivisch eine wichtige Rolle in unserer Defensive zu übernehmen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Cleiton feierte bereits im Januar 2022 sein Profidebüt für Flamengo. Seitdem kamen in Brasiliens höchster Spielklasse sechs weitere Partien dazu. Seine nächsten Schritte geht er nun in Wolfsburg.