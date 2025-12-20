Bundesliga
Bauer übernimmt Wolfsburg langfristig
Was am Sonntagvormittag bereits durchsickerte, ist nun offiziell. Daniel Bauer bleibt Cheftrainer beim VfL Wolfsburg und wurde dementsprechend mit einem neuen Arbeitsvertrag ausgestattet. Der 43-Jährige ist jetzt bis 2027 an den Bundesligisten gebunden.
Geschäftsführer Peter Christiansen freut sich über die Entwicklung der Mannschaft unter Bauer: „Daniel hat die Mannschaft erneut in einer schwierigen Phase übernommen und sie nicht nur stabilisiert, sondern Woche für Woche weiterentwickelt. Er hat es geschafft, eine starke Einheit zu formen und neues Leben in das Team zu bringen.“
