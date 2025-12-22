Völler: Woltemade „fast ein Schnäppchen“

Rudi Völler freut sich darüber, wie gut sich Nick Woltemade (23) bei Newcastle United eingelebt hat. „Dass seine Entwicklung so schnell und reibungslos verlief, hat schon überrascht. Aber ich war ja schon bei der U21 permanent vor Ort, und dass der was kann, wusste jeder“, stellt der DFB-Direktor gegenüber dem ‚kicker‘ klar und erklärt: „Jetzt spricht auch keiner mehr über die 80 Millionen Euro Ablöse bei seinem Wechsel nach Newcastle. Das war im Endeffekt ja fast ein Schnäppchen. Seine Qualität ist schon außergewöhnlich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Zukunft sieht Völler die deutsche Nationalmannschaft gut aufgestellt: „Als er (Saïd El Mala (19), Anm. d. Red.) bei uns war, habe ich ihn in den Trainingseinheiten genau beobachtet. Er hat diese Geschwindigkeit, eine gute Ballannahme und -mitnahme und natürlich einen super Abschluss, nicht nur durch seine gute Schusstechnik, sondern auch durch seine Ruhe. Das sind Qualitäten, die im Fußball immer gesucht werden. Genauso wie die des kleinen Karl mit seinen Drehungen, Wendungen und den Abschlüssen. Es wird immer gefragt: ‚Wo sind die jungen Spieler?‘ Aber wir haben sie ja. Unabhängig davon, ob sie jetzt schon bei der WM dabei sind oder in den Jahren danach. Aber das sind Spieler, auf die wir letztendlich bauen.“