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Der Plan mit Mbappé

von David Hamza - Quelle: as
Kylian Mbappé im Trikot von Real @Maxppp

Kylian Mbappé, der die vergangenen fünf Pflichtspiele mit Knieproblemen verpasste, wird mit Real Madrid zum Auswärtsspiel bei Manchester City (Dienstag, 21 Uhr) reisen. Das berichtet die ‚as‘. Der 27-Jährige solle allerdings nur zum Einsatz kommen, wenn es unbedingt nötig sei.

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Nach dem 3:0-Sieg im Hinspiel steht die Tür zum Viertelfinale weit offen, gut möglich also, dass Mbappé weiter geschont werden kann. Für Real markierte der Franzose in dieser Saison 44 Scorerpunkte (38 Tore, sechs Assists) in 33 Pflichtspielen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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