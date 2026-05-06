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FT-Kurve 2. Bundesliga

Glasklares Ergebnis bei Dzeko

von Lukas Hörster
1 min.
Edin Dzeko nach dem Aufstieg mit Schalke 04 @Maxppp

Geht es nach den Usern von FT, sollte Schalke 04 alles daran setzen, Edin Dzeko auch für die anstehende Bundesliga-Saison zu gewinnen. In einer entsprechenden Umfrage sprachen sich nur drei Prozent dagegen aus, während 75 Prozent der Meinung sind, dass der 40-Jährige auch im Oberhaus helfen kann.

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Sollte der FC Schalke 04 mit Edin Dzeko in die Bundesliga gehen?
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Dzekos Vertrag läuft nach nur einem halben Jahr aus. Am Rande der Aufstiegsparty am vergangenen Samstag bejahte die Stürmerlegende, weiterhin Lust auf Schalke zu haben. Eine Entscheidung werde er aber erst nach seiner WM-Teilnahme mit Bosnien und Herzegowina treffen. S04 ist derweil bereit, einen neuen Einjahresvertrag anzubieten. „Wir sind immer wieder mal im Austausch und wenn es für beide Seiten passt, dann natürlich sehr, sehr gerne“, sagte zuletzt Sportchef Frank Baumann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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