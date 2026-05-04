Der Schalke-Plan mit Dzeko

Als im Umfeld des FC Schalke 04 im Winter plötzlich Gerüchte um einen Transfer von Edin Dzeko (40) die Runde machten, wirkte die Geschichte erst sehr unglaubwürdig. Doch schnell kristallisierte sich heraus, dass der Altstar wirklich mit dem Gedanken spielte, von der Serie A in die 2. Bundesliga zu wechseln.

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Als der Transfer dann in trockenen Tüchern war, fragten sich viele, ob es ein reiner PR-Stunt sei oder ob der fast 40-Jährige dem offensiv etwas holprigen Tabellenführer wirklich helfen würde. Wenige Monate später steht Schalke als Aufsteiger und Zweitligameister fest und Dzeko bei starken sechs Toren und drei Vorlagen in neun Partien. Ob die Reise jedoch nach dem Sommer weitergeht, steht noch nicht fest, wie Sportvorstand Frank Baumann bei ‚Sky‘ erklärt. Doch der Plan ist klar.

Zeitpunkt der Gespräche völlig offen

„Natürlich hat er auch noch eine WM vor der Tür und ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber wir haben vereinbart, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen. Es wird aber von unserer Seite keine Deadline geben. Aufgrund der WM wird er sowieso nicht am ersten Trainingstag auf dem Platz stehen und deswegen haben wir Zeit“, so Baumann in ‚Sky90 - die Fußballdebatte‘.

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Die Entscheidung könnte sich sogar noch sehr lange ziehen, wie der S04-Macher kurz zuvor bei ‚WeltTV‘ aufzeigte: „Es kann auch sein, dass Edin erst zur WM fährt und wir uns erst danach zusammensetzen und eine finale Entscheidung treffen. Das ist noch komplett offen.“

Sollte der FC Schalke 04 mit Edin Dzeko in die Bundesliga gehen? Ja, Dzeko kann auch im Oberhaus helfen Ja, aber nur als erfahrener Backup Nein, danke für alles, aber für die Bundesliga reicht es nicht mehr Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Von zentraler Bedeutung sei für den Klub vor allem eins: „Wichtig ist, dass er die Entscheidung wieder aus Überzeugung trifft, so wie er das auch im Winter gemacht hat. Er hat deutlich bessere Angebote abgelehnt, aus Paris zum Beispiel und hat sich dafür entschieden, für wenig Geld in Gelsenkirchen zu spielen - das hat dann anscheinend auch seinen Reiz.“

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Generell ist zu spüren, dass der Klub gerne mit dem Mittelstürmer weitermachen und den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern würde. Auch dieser hatte im Zuge der Aufstiegsparty noch auf dem Platz durchblicken lassen, dass er generell bereit für ein weiteres Jahr auf Schalke sei, stellte klar: „Man will nie aufhören, ich will auch nicht aufhören – Fußball ist mein Leben.“

Argumente für Sylla-Verbleib

Ein weiterer Entscheidungsfaktor werden sicherlich die angedachte Rolle des Oldies und die Konkurrenzsituation im Sturm sein. Bereits jetzt machen Gerüchte um weitere alternde Topstürmer wie Niclas Füllkrug (33/AC Mailand) und Wout Weghorst (33/Ajax Amsterdam) die Runde. Auch zu Sturmkollege Moussa Sylla (27) äußerte sich Baumann bei ‚Sky‘.

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„Moussa fühlt sich bei Schalke grundsätzlich wohl. Wir haben in der vergangenen Saison 2. Bundesliga gespielt, und er hatte ein paar lukrative Angebote. Dass ein Spieler sich dann damit beschäftigt, ist klar - und ehrlicherweise war es auch für Schalke nötig, einige Transfererlöse zu erzielen. […] Jetzt spielt Schalke aber wieder in der ersten Liga und daher glaube ich, dass es für ihn weniger Grund gibt, wegzugehen“, so der Sportvorstand.