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Bundesliga

Schalke verleiht Wallentowitz

von Dominik Schneider - Quelle: WAZ
Mika Wallentowitz wirkt sehr angestrengt @Maxppp

Der FC Schalke 04 möchte Top-Talent Mika Wallentowitz in der kommenden Saison Spielpraxis auf hohem Niveau gewähren. Nach Informationen der ‚WAZ‘ schicken die Knappen den 18-Jährigen auf Leihbasis zum Zweitligisten Greuther Fürth. Der Angreifer kam in der abgelaufenen Spielzeit in 13 Pflichtspielen zum Einsatz und steuerte eine Vorlage bei.

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Wallentowitz war im Sommer 2024 von Werder Bremen in die Schalker Jugend gewechselt. In Gelsenkirchen ist der Vertrag des deutschen U19-Nationalspielers noch bis 2030 datiert. Auf sein Bundesligadebüt muss der Rechtsfuß nun also noch mindestens ein Jahr warten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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