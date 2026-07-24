Karius will zu Klopp

Trotz seines fortgeschrittenen Fußballeralters liebäugelt Loris Karius noch mit einer Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft. Im Interview mit der ‚WAZ‘ wurde der 33-Jährige nach seinen Chancen unter Bundestrainer Jürgen Klopp gefragt: „Ich weiß nicht, was er plant. Aber ich spiele jetzt mit Schalke in der Bundesliga – die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Wenn ich Top-Leistungen bringe, kann ich vielleicht ein Kandidat werden. Ich werde für Schalke alles geben – was dann kommt, werden wir sehen.“

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Sein Engagement beim FC Schalke 04 sieht der Torhüter zudem nicht zeitlich begrenzt. Ein Karriereende in Königsblau sei für ihn durchaus denkbar. „Ich habe im Sommer bis 2028 verlängert, aber wenn es weiterhin so gut läuft, spricht nichts dagegen, dass ich auf Schalke nochmal verlängere. Ich kann mir gut vorstellen, meine Karriere hier zu beenden. Aktuell habe ich keine Gedanken an etwas Anderes“, so Karius.