Der FC Schalke macht auch weiterhin vor den größeren Namen nicht Halt und holt einen weiteren Spieler mit einiger Bundesliga-Erfahrung an Bord. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird sich Maximilian Wöber zeitnah den Königsblauen anschließen.

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Der 28-Jährige steht aktuell noch bei Leeds United unter Vertrag, befinde sich aber bereits in Österreich und habe schon am gestrigen Dienstag individuell im Trainingslager trainiert. Heute hat er dann den Medizincheck erfolgreich absolviert und soll ein leistungsbezogenes Arbeitspapier unterzeichnen.

Uduokhai wohl raus

Wöber spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim SV Werder Bremen, machte verletzungsbedingt aber nur vier Spiele. Die Kaufoption in Höhe von vier Millionen Euro zog der SVW deshalb nicht. In der Saison 2023/24 lief der Linksfuß, der neben dem Abwehrzentrum auch links hinten agieren kann, für Borussia Mönchengladbach auf.

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Bei Leeds United endet der Vertrag des Österreichers im kommenden Jahr. Klar scheint: Da Wöber kommt, wird Felix Uduokhai (28/Besiktas), der ebenfalls mit Schalke in Verbindung gebracht wurde und linker Innenverteidiger ist, wohl eher nicht kommen.