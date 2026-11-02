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Serie A

Runjaic muss gehen

von Yannick Uhry - Quelle: gianlucadimarzio.com
Kosta Runjaic im Porträt @Maxppp

Die Zeit von Kosta Runjaic als Trainer von Udinese Calcio ist vorbei. Nach Informationen von Gianluca Di Marzio wird der friaulische Klub den deutschen Coach nach der deutlichen Niederlage gegen die AS Rom (2:5) am Wochenende noch heute entlassen.

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Damit zieht der Klub Konsequenzen aus einem schwierigen Saisonstart. Mit sieben Niederlagen aus den vergangenen acht Spielen und fünf Punkten aus insgesamt zehn Partien belegt Udinese aktuell den vorletzten Platz in der Serie A. Der Nachfolger steht bereits fest: Paolo Zanetti soll noch heute Abend einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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